『ペット用品 ペット ゲート 2枚型 60・60cm 柵 フェンス 仕切り【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 03分に出品され03月15日 22時 03分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品について：お部屋の雰囲気を壊さずに使えるデザイン性の高いペット用ゲート。小型犬だけではなく、ウサギやフェレットなど小動物の仕切りとして使えます。クリアタイプとカスケードタイプの2種類。カスケードタイプはエンボス加工でひっかき傷や汚れが目立たない仕上げになっています！

サイズ（cm）：幅71x奥行70.5x高さ51.5cm・約5kg

バリエーション：クリア・カスケード

材質：本体-[クリア]アクリル樹脂、[カスケード]ポリスチレン樹脂、脚部-スチール(クロムメッキ)

一部組立品(脚部)

株式会社ナカムラ(m0500061)