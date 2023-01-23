『I-O DATA 外付けHDD ハードディスク 1TB ポータブル カクうす アルミボディ 日本【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 17時 17分に出品され03月20日 17時 17分に終了予定です。即決価格は8,408円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 高精細な超薄型アルミパネルで軽量化し高い剛性も確保したポータブルHDD

容量:1TB/USB 2.0・3.0対応

USBバスパワー駆動でACアダプターが不要

軽量でウルトラブック等との持ち運びに最適