『JBL TUNE 510BT Bluetoothヘッドホン 密閉型/最大約40時間連続再生/オンイヤー/USBタイプC充電/マルチポイント【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 22時 42分に出品され03月04日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JBL TUNE 510BT Bluetoothヘッドホン 密閉型/最大約40時間連続再生/オンイヤー/USBタイプC充電/マルチポイント



【商品説明】

・シンプルで収納しやすいミニマルなデザイン

・ハンズフリー機能に加え、Google アシスタント、Siriにも簡単にアクセス可能

・ワイヤレスオンイヤーヘッドホン入門モデルよりアップデートモデルが新登場

・技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2.4 GHz ? 2.4835 GHz

・最大2台のデバイスを同時に接続できる「マルチポイント」機能搭載

・最大約40時間のワイヤレス再生の実現と急速充電にも対応



【サイズ】

高さ : 5.30 cm

横幅 : 20.60 cm

奥行 : 23.50 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。