『JBL TUNE 510BT Bluetoothヘッドホン 密閉型/最大約40時間連続再生/オンイヤー/USBタイプC充電/マルチポイント【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 22時 42分に出品され03月04日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL TUNE 510BT Bluetoothヘッドホン 密閉型/最大約40時間連続再生/オンイヤー/USBタイプC充電/マルチポイント
【商品説明】
・シンプルで収納しやすいミニマルなデザイン
・ハンズフリー機能に加え、Google アシスタント、Siriにも簡単にアクセス可能
・ワイヤレスオンイヤーヘッドホン入門モデルよりアップデートモデルが新登場
・技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2.4 GHz ? 2.4835 GHz
・最大2台のデバイスを同時に接続できる「マルチポイント」機能搭載
・最大約40時間のワイヤレス再生の実現と急速充電にも対応
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 20.60 cm
奥行 : 23.50 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8400円
493 入札履歴
終了
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