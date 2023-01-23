『ふるさと納税 ＜京都栗菓匠 若菜屋＞代表銘菓 栗阿彌≪お菓子 くり 秋 冬 味覚 旬 ≫◇ 京都府亀岡市【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 02時 07分に出品され03月22日 02時 07分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

栗阿彌

渋皮栗：6個

栗納豆：6個



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タイプ：【常温】【ギフト】【のし】