『CAPTAIN BEEFHEART-Mirror Man (UK Orig./Die-Cut GS)【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 08時 36分に出品され04月06日 08時 36分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
＊ (UK/Buddah-2365-002/71 Orig.Silver Logo Bottom Black Label STEREO MLP/Die-Cut GS) 米ロック界大御所「キャプテン・ビーフハート」、71年大傑作編集盤！タイトル曲で壮絶ナンバー「Mirror Man」や、「Tarotplane」等々の名曲が満載長尺曲4曲入りミニ・アルバム！ 欧米マニア間高価取引、貴重初回UKオリジナル盤(初回ダイ・カット見開きジャケ)！ (Ex/Ex/ジャケ小スレ、小シワ、ダイ・カット部分小破れ、小痛み有り、マトA1/B1)
DOWNLINERS SECT-Find Out Whats Happening (UK＋CS!)
¥ 8400
NIRVANA / FLUID， THE-Mollys Lips / Candy (US 7，500枚限定 ブラック・
¥ 8400
SWANS-Feel Good Now (UK Orig.2xLP+Poster)
¥ 8400
BEATLES-Sgt.Peppers Lonely Hearts Club Band (UK 69 1xEMI St
¥ 8400
RISERS-Shes A Bad Motorcycle (US:PROMO MONO)
¥ 8400
BEATLES-Beatles 65 (US:Orig.STEREO)
¥ 8400
CAROLE KING-Tapestry (UK オリジナル「ダークレッド・ヴァイナル」LP)
¥ 8400
NURSE WITH WOUND / STEREOLAB-Crumb Duck (UK 500 Ltd RE 蛍光Yel
¥ 8400
BEATLES-Greatest Hits Vol.2 (Singapore/Malaysia/Hong Kong 60
¥ 8400
ネオ・アコースティック・ラヴ ヘッドスタート・フォー・ハピネス
¥ 8400
ベスト・オブ・フィル・コリンズ
¥ 8400
BEATLES-Beatles For Sale (UK オリジナル「モノラル」LP/Outline Mono CGS
¥ 8400
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL (CCR)-Green River (UK:2nd Press
¥ 8400
OASIS-Stand By Me (UK プロモ 12/プレーン・ダイカットスリーブ)
¥ 8400
【中古レコード】 Jeff BECK / Flash
¥ 8400
【中古レコード】 PETE TOWNSHEND and RONNIE LANE / Rough Mix
¥ 8400
【中古レコード】 Unknown / Weather Beaten Hobo c/w Take Me For A Ride
¥ 8400
【中古レコード】 Ralph Murphy / Beyond The Shadow Of A Doubt
¥ 8400
落札価格8400円
377 入札履歴
終了
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