CAPTAIN BEEFHEART-Mirror Man (UK Orig./Die-Cut GS)【お歳暮】

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＊ (UK/Buddah-2365-002/71 Orig.Silver Logo Bottom Black Label STEREO MLP/Die-Cut GS) 米ロック界大御所「キャプテン・ビーフハート」、71年大傑作編集盤！タイトル曲で壮絶ナンバー「Mirror Man」や、「Tarotplane」等々の名曲が満載長尺曲4曲入りミニ・アルバム！ 欧米マニア間高価取引、貴重初回UKオリジナル盤(初回ダイ・カット見開きジャケ)！ (Ex/Ex/ジャケ小スレ、小シワ、ダイ・カット部分小破れ、小痛み有り、マトA1/B1)