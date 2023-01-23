ワコール キッズ ジュニア パジャマセット 男児 長袖・長ズボン 綿100% ワコールキッズ CBR101 KO 4【お歳暮】

商品情報

【商品名】

ワコール キッズ ジュニア パジャマセット 男児 長袖・長ズボン 綿100% ワコールキッズ CBR101 KO 4



【商品説明】

・SIZE:10 トップス(肩幅:39cm 袖丈:52cm 身幅:47cm 着丈:61cm)パンツ(ウエスト:54cm 股上:30.5cm わたり幅:29cm 股下:61cm 裾幅:18.5cm)

・SIZE:12B トップス(肩幅:43cm 袖丈:56cm 身幅:51.5cm 着丈:69.5cm)パンツ(ウエスト:60cm 股上:32.5cm わたり幅:32cm 股下:65cm 裾幅:21cm)

・SIZE:4 トップス(肩幅:27cm 袖丈:35cm 身幅:33cm 着丈:43.5cm)パンツ(ウエスト:45cm 股上:23cm わたり幅:23cm 股下:36.5cm 裾幅:14cm)

・SIZE:6 トップス(肩幅:



【サイズ】

高さ : 2.79 cm

横幅 : 23.11 cm

奥行 : 28.19 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。