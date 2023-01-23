『ワコール キッズ ジュニア パジャマセット 男児 長袖・長ズボン 綿100% ワコールキッズ CBR101 KO 4【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 22時 34分に出品され03月18日 22時 34分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワコール キッズ ジュニア パジャマセット 男児 長袖・長ズボン 綿100% ワコールキッズ CBR101 KO 4
【商品説明】
・SIZE:10 トップス(肩幅:39cm 袖丈:52cm 身幅:47cm 着丈:61cm)パンツ(ウエスト:54cm 股上:30.5cm わたり幅:29cm 股下:61cm 裾幅:18.5cm)
・SIZE:12B トップス(肩幅:43cm 袖丈:56cm 身幅:51.5cm 着丈:69.5cm)パンツ(ウエスト:60cm 股上:32.5cm わたり幅:32cm 股下:65cm 裾幅:21cm)
・SIZE:4 トップス(肩幅:27cm 袖丈:35cm 身幅:33cm 着丈:43.5cm)パンツ(ウエスト:45cm 股上:23cm わたり幅:23cm 股下:36.5cm 裾幅:14cm)
・SIZE:6 トップス(肩幅:
【サイズ】
高さ : 2.79 cm
横幅 : 23.11 cm
奥行 : 28.19 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ダウンコート キッズ ダウンジャケット ダウン 軽量 防寒 防風 男女兼用 キッズダウンジャケット 冬用 雪遊び 柔らかい 肌に優しい ジャケット フード付き
¥ 8394
【シップスキッズ】SHIPS KIDS:140〜150cm / ツイード ワンピース
¥ 8393
【シップスキッズ】SHIPS KIDS:140〜150cm / ツイード ワンピース
¥ 8393
【シップスキッズ】SHIPS KIDS:140〜150cm /〈撥水/手洗い可能〉ボア リバーシブル ベスト
¥ 8393
【シップスキッズ】SHIPS KIDS:145〜160cm /〈撥水/手洗い可能〉ボア リバーシブル ベスト
¥ 8393
【シップスキッズ】SHIPS KIDS:100〜130cm / リバティ 長袖 ブラウス
¥ 8393
【シップスキッズ】SHIPS KIDS:100〜130cm / リバティ スカート
¥ 8393
【シップスキッズ】【SHIPS KIDS別注】THE PARK SHOP:95〜145cm / REVERSIBLE REFLECT JACKET
¥ 8393
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¥ 8393
パンツ SHIPS KIDS:100〜130cm / ウール ハーフ パンツ
¥ 8393
【フォーマル対応／3点セット】Girlsフォーマルセット［プリーツ］（110~130cm）
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【フォーマル対応／3点セット】Girls フォーマルセット［チェック］（110~130cm）
¥ 8393
【フォーマル対応】Boys フォーマル3点セット（110~130cm）
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¥ 8393
トレーナー・ニット DD×スヌーピー デニムアンドダンガリー 子供服 トンプキンウラケ SNOOPY SKATER スウェット 91CZYクレイジー
¥ 8393
落札価格8397円
530 入札履歴
終了
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