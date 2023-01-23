『ミズノ MIZUNO ALTIUS 08 【指定ガットサービス】 【張り工賃無料】 バドミントン ラケット 73JTB108-26【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 46分に出品され03月03日 19時 46分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※こちらの商品は、指定ガットサービスになります。

ガット張りをご希望の場合は、オプションにてお好みのテンション選択いただきますと、張り上げて発送させて頂きます。



※ガット張りをご希望の場合は、ご注文と入金確認日から、通常4〜5日後の発送となります。

発送日詳細につきましては、受注確認メールにてご案内をさせていただきます。



新入生にオススメ

柔らかいシャフトと振り抜きの良いフレームで初心者におすすめのALTIUS。



指定ガットサービス（Ｍ−ＳＭＯＯＴＨ68Ｓ）

張り工賃無料



エアログルーブ

ビヨンドカウンターシステム

フレームのみ

ハードケース付き



サイズ： 4U6

カラー 26：ホワイト×ブルー

素材： グラファイト

原産国： 中国製

仕様 全長／675mm

推奨張力： 18-25lbs

面サイズ： 56inch2

フレックス： SOFT

トルクレベル： T12