『ミズノ MIZUNO ALTIUS 08 【指定ガットサービス】 【張り工賃無料】 バドミントン ラケット 73JTB108-26【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 46分に出品され03月03日 19時 46分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※こちらの商品は、指定ガットサービスになります。
ガット張りをご希望の場合は、オプションにてお好みのテンション選択いただきますと、張り上げて発送させて頂きます。
※ガット張りをご希望の場合は、ご注文と入金確認日から、通常4〜5日後の発送となります。
発送日詳細につきましては、受注確認メールにてご案内をさせていただきます。
新入生にオススメ
柔らかいシャフトと振り抜きの良いフレームで初心者におすすめのALTIUS。
指定ガットサービス（Ｍ−ＳＭＯＯＴＨ68Ｓ）
張り工賃無料
エアログルーブ
ビヨンドカウンターシステム
フレームのみ
ハードケース付き
サイズ： 4U6
カラー 26：ホワイト×ブルー
素材： グラファイト
原産国： 中国製
仕様 全長／675mm
推奨張力： 18-25lbs
面サイズ： 56inch2
フレックス： SOFT
トルクレベル： T12
YONEX NF200 NANOFLARE 200 BADMINTON RACKET バドミントン ラケット インタノン マリン エムアシスト
¥ 8509
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バドミントン シャトル 練習用 5ダース 60球 （初心者 中学生 高校生 社会人）バドミントンシャトル トレーニング 羽 水鳥 フェザー
¥ 8506
KARAKAL(カラカル) バドミントンラケット BLACK ZONE 50 KB 18503 ブラック
¥ 8505
adidas WUCNT P1 バドミントンラケット アディダス【限定商品/ 張り工賃無料・ガット代別】
¥ 8470
【超特価】VICTOR TK-9000 THRUSTER K 9000(スラスターK9000) バドミントンラケット ビクター【張り工賃無料・ガット代別】
¥ 8470
フォーザ(FZ FORZA) バドミントン ラケット FZ FORZA POWER 376 ヘキサゴンフレーム 〈フレームのみ〉 ブラック/
¥ 8458
アクティブスポーツ エス バドミントンラケット スピードバドミントン 490110
¥ 8429
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¥ 8429
KARAKAL(カラカル) バドミントンラケット BLACK ZONE 50 KB 18503 ブラック
¥ 8427
リーニン LI-NING バドミントンラケット HIGH CARBON 1900 (ハイカーボン 1900) ホワイト
¥ 8425
Yonex ヨネックス ナノフレア300 アイスブルー NF300-308 バドミントン ラケット
¥ 8414
アクティブスポーツ エス バドミントンラケット スピードバドミントン 490110
¥ 8405
セール ウイルソン wilson バドミントン ラケット(フレームのみ) ブレイズ SX7000スパイダー wrt8830202 4U ヘッドライト 先軽 国内正規品
¥ 8400
【2本組・シャトル2個付き】ヨネックス バドミントンラケット（MP9LG）ガット張上済 MUSLE POWER 9 LONG badminton racket
¥ 8399
KARAKAL(カラカル) バドミントンラケット BLACK ZONE 50 KB 18503 ブラック
¥ 8398
ヨネックス ナノフレア300 (NF300) 色 : ネイビー/ピンク サイズ : 4U6
¥ 8395
【ガット張り＆マーク加工無料】ヨネックス YONEX バドミントンラケット ナノフレア300 NANOFLARE 300 エントリーモデル 中学 高校 部活動 NF300 NF-300
¥ 8393
落札価格8393円
539 入札履歴
終了
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