『2wayスリーブベンチレーションプルオーバー 長袖 半袖 メンズ LUXEAKMPLUS 男性 スポーツ ゴルフ GOLF リュクスエイケイエムプラス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 02時 47分に出品され03月05日 02時 47分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
LUXEAKMPLUS ベンチレーションプルオーバー
通気の必要な部位に通気度の高いメッシュガゼットを当て込むことで通気を確保し、快適性を追及したプルオーバー。
袖部分は釦での着脱が可能な長袖/半袖2way仕様。シーズンを問わず通年活躍が期待できます。
ポリエステル素材により高いストレッチ性を発揮。プレー中のあらゆる動きを邪魔しない、ストレスフリーな一着です。
素材
表地：ポリエステル100%
別布：ポリエステル100%
サイズ
S…約(着丈64 肩幅40 身幅55 )cm
M…約(着丈66 肩幅42 身幅57 )cm
L…約(着丈68 肩幅44 身幅59 )cm
XL…約(着丈70 肩幅46 身幅61 )cm
XXL…約(着丈72 肩幅48 身幅63 )cm
モデルサイズ
H：身長/C：チェスト/W：ウエスト/H：ヒップ
H184 C97 W79 H95
着用サイズ：L
2006年、日本で発祥したラグジュアリーブランド"AKM"のラグジュアリースポーツデザインレーベルである"LUXE163AKMBB"を継承した新レーベル"LUXEAKMPLUS(リュクスエイケイエムプラス)"。
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落札価格8393円
456 入札履歴
終了
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