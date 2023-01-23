『ブラックウッド ドッグフード 2000 チキン 7.05キログラム (x 1)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 04時 44分に出品され03月23日 04時 44分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブラックウッド ドッグフード 2000 チキン 7.05キログラム (x 1)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.70 cm
横幅 : 32.80 cm
奥行 : 34.40 cm
重量 : 7.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8393円
815 入札履歴
終了
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