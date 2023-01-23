『透かし彫りダイヤリング 指輪 15号【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 39分に出品され03月27日 17時 39分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 透かし彫りダイヤリング 指輪 15号 【ジャンル・特徴】 ダイヤモンドリング 細かいディテールまでこだわった透かし彫りリング [ IB166-15 ]
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落札価格8386円
947 入札履歴
終了
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