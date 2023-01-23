『伝説の勇者ダ・ガーン ダ・ガーンX 全高約170mm ノンスケール プラモデル 成形色 KP570【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 14時 29分に出品され03月26日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
伝説の勇者ダ・ガーン ダ・ガーンX 全高約170mm ノンスケール プラモデル 成形色 KP570
【商品説明】
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【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 34.20 cm
奥行 : 40.20 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8383円
167 入札履歴
終了
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