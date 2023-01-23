『KLYMIT(クライミット) スタティックV スリーピング・パッド Static V Sleeping Pad エアーマット (Apple【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 27分に出品され03月11日 21時 27分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KLYMIT(クライミット) スタティックV スリーピング・パッド Static V Sleeping Pad エアーマット (Apple
【商品説明】
・サイズ：183 cm x 58.4 cm x 6.4 cm
・パックサイズ：18cm x 10 cm
・付属品：スタッフサック、修理キット
・重量：514g（スタッフサック別）
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 18.40 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8383円
652 入札履歴
終了
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