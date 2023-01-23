『KLYMIT(クライミット) スタティックV スリーピング・パッド Static V Sleeping Pad エアーマット (Apple【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 27分に出品され03月11日 21時 27分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KLYMIT(クライミット) スタティックV スリーピング・パッド Static V Sleeping Pad エアーマット (Apple



【商品説明】

・サイズ：183 cm x 58.4 cm x 6.4 cm

・パックサイズ：18cm x 10 cm

・付属品：スタッフサック、修理キット

・重量：514g（スタッフサック別）



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 18.40 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。