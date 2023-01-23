『ウィール タイヤ スケボー pta220805tt0457 PATIKIL 60mm Longboard Wheels with Bearings ABEC-9， 4 Pack【2024年最新】 』はヤフオクでから05月08日 16時 32分に出品され05月08日 16時 32分に終了予定です。即決価格は8,379円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ウィール タイヤ スケボー スケートボード 海外モデル 直輸入 pta220805tt0457 PATIKIL 60mm Longboard Wheels with Bearings ABEC-9， 4 Pack Street Wheels for Skateboards Cruiser Wheel Replacement 80A， Black
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商品名（自動翻訳）：PATIKIL 60mm ロングボードウィール ベアリング付 ABEC-9 4パック ストリートウィール スケートボード用 クルーザーウィール交換 80A ブラック
型番：pta220805tt0457
関連：ウィール，タイヤ，スケボー，スケートボード，海外モデル，直輸入
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落札価格8379円
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