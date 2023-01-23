『HOU SM ポインセチア 造花 レッドゴールド クリスマス キラキラフラワー 人工花 スタームとクリップ付き キラキラクリスマスツリー ポインセチアフラワー ウ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 13時 38分に出品され03月29日 13時 38分に終了予定です。即決価格は8,371円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名HOU SM ポインセチア 造花 レッドゴールド クリスマス キラキラフラワー 人工花 スタームとクリップ付き キラキラクリスマスツリー ポインセチアフラワー ウェディングパーティー リース ガーランド装飾 16個入りHOU SM 20PCS Poinsettia Artificial Flowers Red Gold Christmas Glitter Flowers Artificial with Sterms and Clips， Glitter Christmas Tree Poinsettia Flower for Wedding Party Wreath Garland Decorブランド：商品サイズ：6inch高さ：5.9 cm横幅：18.8 cm奥行：25.2 cm重量：4500 g商品番号：HOM0051色：Red-20pcs素材：High Density Polyethylene
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落札価格8371円
220 入札履歴
終了
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