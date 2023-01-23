『老眼鏡 セリーヌ CELINE リーディンググラス シニアグラス おしゃれ メガネ めがね VC1414M 55 8FCX プレゼント ギフト ラッピング無料【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 22時 54分に出品され05月10日 22時 54分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ブランド】

CELINE（セリーヌ）

【品目】

老眼鏡

【型番】

VC1414M 8FCX 55サイズ

【フィッティング】

調整可能ノーズパッド（クリングス）

【シェイプ】

スクエア

【カラー】

フレーム：オレンジ ゴールド・パール オレンジ（艶あり）

【素材】

フレーム：メタル

【サイズ】

［A］レンズ幅：55mm

［B］レンズ縦：30mm

［C］ブリッジ幅：15mm

［D］フレーム幅：130mm

［E］テンプル長：140mm

【仕様・機能】

重量：約28g（ダミーレンズを含む）

バネ丁番

【付属品】

当店オリジナル眼鏡ケース

レンズクロス









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