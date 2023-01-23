『老眼鏡 セリーヌ CELINE リーディンググラス シニアグラス おしゃれ メガネ めがね VC1414M 55 8FCX プレゼント ギフト ラッピング無料【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 22時 54分に出品され05月10日 22時 54分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ブランド】
CELINE（セリーヌ）
【品目】
老眼鏡
【型番】
VC1414M 8FCX 55サイズ
【フィッティング】
調整可能ノーズパッド（クリングス）
【シェイプ】
スクエア
【カラー】
フレーム：オレンジ ゴールド・パール オレンジ（艶あり）
【素材】
フレーム：メタル
【サイズ】
［A］レンズ幅：55mm
［B］レンズ縦：30mm
［C］ブリッジ幅：15mm
［D］フレーム幅：130mm
［E］テンプル長：140mm
【仕様・機能】
重量：約28g（ダミーレンズを含む）
バネ丁番
【付属品】
当店オリジナル眼鏡ケース
レンズクロス
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落札価格7924円
193 入札履歴
終了
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