『ディスプレイラダー３段 アンティーク風 (色ウォルナット) 登れるディスプレイはしご【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 01時 09分に出品され03月27日 01時 09分に終了予定です。即決価格は8,367円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ディスプレイラダー３段 アンティーク風 (色ウォルナット) 登れるディスプレイはしご
【商品説明】
・サイズ：Ｗ455（床面部分）×Ｄ40×H970ｍｍ
・仕 上：撥水ウレタン2回塗り（色ムラ有）色ウォルナット ※画像はイメージです
・使えば使うほど味がでる天然素材です 梯子仕様の作りですので強度・耐久性は抜群です！
・材 質：無垢材
・踏み台としても使用できる（初期状態耐荷重60?） ディスプレイ梯子（はしご）３段
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 45.50 cm
奥行 : 97.00 cm
重量 : 3.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8367円
534 入札履歴
終了
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