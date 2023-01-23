『160x220mm/ 860mm ショベル(オールステンレス製) EA991XB-5【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 03時 14分に出品され03月20日 03時 14分に終了予定です。即決価格は8,366円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
先端材質…ステンレス
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¥ 8365
トラスコ中山 TZMR-200F 絶縁モンキーレンチ 200mm
¥ 8365
ハマコS.S CBSS-2123 両口スパナ
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オリジナルライオン No.7107
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落札価格8366円
88 入札履歴
終了
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