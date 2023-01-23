『キングジム ノートパソコンスタンドIII NPS15シル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 05時 06分に出品され04月09日 05時 06分に終了予定です。即決価格は8,366円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ノートパソコンスタンド

【商品名】

キングジム ノートパソコンスタンドIII NPS15シル

キングジム(Kingjim)



【商品説明】

・スタンディングデスクのように使えるハイエンドタイプ

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・寸法（収納時）：約W270×D268×H53?

・寸法（最大展開時）：約W270×D268×H400?

・対応サイズ：11～17インチノートパソコン

・専用のデスクがなくてもスタンディングワークが可能なノートパソコンスタンド



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 28.10 cm

奥行 : 28.10 cm

重量 : 1.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。