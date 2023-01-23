『キングジム ノートパソコンスタンドIII NPS15シル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 05時 06分に出品され04月09日 05時 06分に終了予定です。即決価格は8,366円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ノートパソコンスタンド
【商品名】
キングジム ノートパソコンスタンドIII NPS15シル
キングジム(Kingjim)
【商品説明】
・スタンディングデスクのように使えるハイエンドタイプ
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・寸法（収納時）：約W270×D268×H53?
・寸法（最大展開時）：約W270×D268×H400?
・対応サイズ：11～17インチノートパソコン
・専用のデスクがなくてもスタンディングワークが可能なノートパソコンスタンド
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 28.10 cm
奥行 : 28.10 cm
重量 : 1.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8366円
658 入札履歴
終了
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