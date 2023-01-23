『リュック サック 刺繍入り 黒 ブラック ホワイト (キースヘリング) メンズ レディース おしゃれ アウトドア 大容量 (ヒューマンハート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 14分に出品され03月19日 18時 14分に終了予定です。即決価格は8,361円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リュック サック 刺繍入り 黒 ブラック ホワイト (キースヘリング) メンズ レディース おしゃれ アウトドア 大容量 (ヒューマンハート
【商品説明】
・タテ：41cm ヨコ：27cm マチ：16cm
・ポケットの数:1(外側1/内側0)
・メイン素材: ポリエステル
・原産国：中国
・収納可能サイズ：Ａ4サイズ収納可
・留め具の種類: バックル
・留め具の種類：バックル×ロープ
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8361円
883 入札履歴
終了
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