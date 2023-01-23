『メカニカルキーボードK87 Bluetooth5.0/2.4Ghz/Type-Cケーブル 全87キー無衝突コンパクトDIYホットスワップ可能【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 19時 25分に出品され04月12日 19時 25分に終了予定です。即決価格は8,357円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メカニカルキーボードK87 Bluetooth5.0/2.4Ghz/Type-Cケーブル 全87キー無衝突コンパクトDIYホットスワップ可能



【商品説明】

・【3000mAh大電量＆Type-c充電】内蔵3000mAhリチウム電池は長期間使用できます。 キーボードには先進的な省電力技術が搭載されており、3分間操作なし、バックライトは自動的にオフ、5分間操作なし、キーボードはスタンバイ状態に入り、10分間操作なし、キーボードはディープスリープ状態になり、任意のキーを押してウェイクアップできます。Type-Cケーブル、より一般的で便利な充電方法、より確実なデータ伝送。また、USB Type-Cを使用するメリットは急速充電機能が備わっています。充電する時間の節約になります。

・【Bluetooth接続・2.4GHzワイヤレス接続・type-c有線接続モード】



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 42.60 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。