『（まとめ）エレコム USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062BK×3セット AV デジモノ パソコン 周辺機器 キーボード テ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 14時 16分に出品され04月26日 14時 16分に終了予定です。即決価格は8,355円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
（まとめ）エレコム USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062BK【×3セット】 AV デジモノ パソコン 周辺機器 キーボード テンキー [並行輸入品]
【商品説明】
・予告なくメーカーが商品の一部に仕様変更やパッケージ変更等をする場合も御座いますので予めご了承下さい。
・商品によっては『商品画像』に色（カラー）違い・サイズ違い等が掲載していることもありますので、必ず【商品名】をご確認の上、ご注文をお願い致します。
・【共通注意事項】商品購入前に下記の項目を必ずご確認下さい。商品写真の色調はモニターの機種や設定により実際の商品と異なる場合が御座います。
・【出荷目安】：3 - 8営業日 ※土日・祝除く 【同梱区分】：TS 1 【梱包サイズ】：通常商品 【メーカー名】エレコム 【型番】TK-FCM062BK 【ご注意事項】 ・この商品は下記
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8355円
592 入札履歴
終了
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