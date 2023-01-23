『SONY ノイズキャンセリング機能搭載ハイレゾ・オーディオ対応 ヘッドセットMDR-NC750 au+1 collection SELECT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 17時 40分に出品され03月27日 17時 40分に終了予定です。即決価格は8,352円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SONY ノイズキャンセリング機能搭載ハイレゾ・オーディオ対応 ヘッドセットMDR-NC750 au+1 collection SELECT



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 11.70 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。