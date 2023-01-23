『対応 NT116WHM-N21対応 DELL P24T Inspiron11 3162/3164 修理交換用液晶パネル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 18時 14分に出品され04月03日 18時 14分に終了予定です。即決価格は8,352円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

対応 NT116WHM-N21対応 DELL P24T Inspiron11 3162/3164 修理交換用液晶パネル



【商品説明】

・サイズ：11.6インチ

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・表面処理：非光沢

・解像度：1366*768

・非光沢と光沢があります，指定する場合、弊社へメールでお問い合わせください。



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 28.60 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。