輸入盤 LITTLE FEAT / SAILIN’ SHOES （DELUXE EDITION） [3LP]【2025年度カレンダ】

商品情報

種別:3LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2023/06/23 登録日:2023/05/02 リトル・フィート セイリン・シューズ(デラックス・エディション) 内容:[LP1 : ORIGINAL ALBUM (2023 REMASTER)][Side A]1. Easy To Slip2. Cold Cold Cold3. Trouble4. Tripe Face Boogie5. Willin’6. A Apolitical Blues[LP1 : Side B]1. Sailin’ Shoes2. Teenage Nervous Breakdown3. Got No Shadow4. Cat Fever5. Texas Rose Cafe[LP2 : HOTCAKES OUTTAKES RARITIES][Side A]1. Sailin’ Shoes - Demo *2. Easy To Fall (early version of “Easy To Slip”) - Demo For Doobie Bros. 3. Texas Rose Cafe - Demo For Doobie Bros. 4. Cold Cold Cold - Alternate Version *5. Roto/Tone[LP2 : Side B]1. A Apolitical Blues - Alternate Version *2. Boogie (early version of “Tripe Face Boogie”)3. Trouble - Alternate Version *4. Doriville5. Willin’ - Alternate Version *6. Easy To Slip - Mono Single Version[LP3 : Thank You! I’ll Eat It Here: Live At The Palladium Los Angeles CA (8/