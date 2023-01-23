『ROCCAT Kone Pure Ultra 超軽量エルゴノミクス ゲーミングマウス (光学式 Owl-Eye 16K， RGB， サイドボ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 11時 09分に出品され03月13日 11時 09分に終了予定です。即決価格は8,347円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ROCCAT Kone Pure Ultra 超軽量エルゴノミクス ゲーミングマウス (光学式 Owl-Eye 16K， RGB， サイドボ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.71 cm

横幅 : 21.21 cm

奥行 : 32.11 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。