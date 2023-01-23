『送料無料 コラントッテ(Colantotte) ネックレス ALT(オルト) シルバー M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 14時 53分に出品され03月18日 14時 53分に終了予定です。即決価格は8,343円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・シルバー M(47cm) ABARA37M

・・Size:M(47cm)Color:シルバーPatternName:単品

・希土類永久磁石、SUS316L、シリコン

・サイズ:Medium

・梱包サイズ:47 x 0.4 x 0.4 cm

・重量:20g