『組み合わせは自由自在 据え置き キャットタワー ペット用品 猫 おもちゃ 日本製 ダンボール 段ボール トンネル 高耐久 丈夫 ボックスハウ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 46分に出品され03月16日 01時 46分に終了予定です。即決価格は8,342円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「タチバナ産業」より引用"
【商品名】
組み合わせは自由自在 据え置き キャットタワー ペット用品 猫 おもちゃ 日本製 ダンボール 段ボール トンネル 高耐久 丈夫 ボックスハウ
【商品説明】
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・53.8
・【?E??合わせ?E自由自在】パーチE??多いのでぁE??ぁE??な大きさめE??に?E??てられ、数めEつ2つ3つ・・・ と自由自在、Eパ?EチE??多いのでお友達とシェア出来ます、E0?E0cm板36枚、E0?E0cm板12枚?E、E，【ネコが飽きたら?E??替えて】?E由に?E??替えてあっとぁE??間に新しいタワーに?E?猫ちめE??たちは夢中になること間違ぁE??し、E運動不足とストレス解消になります、E
・ホ?Eム?E?E??チE??ン，収納用品E圧縮袁E，?E??を?Eれると圧縮袋なので大容
【サイズ】
高さ : 32.00 cm
横幅 : 49.00 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 8.39 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8342円
835 入札履歴
終了
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