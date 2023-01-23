MORGEN SKY ウェットスーツ ダイビングジャケット 3mmスキン素材 長袖 フロントジッパー 四季通用 保温防寒 ダイビング シュノ【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

MORGEN SKY ウェットスーツ ダイビングジャケット 3mmスキン素材 長袖 フロントジッパー 四季通用 保温防寒 ダイビング シュノ



【商品説明】

・フロントジッパー仕様により、シンプルで脱ぎ着が非常に楽です。開口部が柔らかく広く、ファスナー内側の裏当てが肌擦れも防止可能です。

・マリンスポーツでは必需の保温性、保護性があるのはもちろん、SCRネオプレン生地がUPF50+の日焼け止めを提供し、クラゲやサンゴ礁からの傷を防ぐこともできます。

・人間工学に基づき設計されたカットパターンと裁断で動きをサポート、既製サイズとは思えないようなフィット感を実現できます。

・表にスキン素材を使用、体の温度をキープしてくれますし、水の抵抗が軽減でき、水から上ってから水切れがいいので速乾性が最高です。

・適度な圧着で体の動きをサポートするよう、 脇下に



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 22.60 cm

奥行 : 39.80 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。