『MORGEN SKY ウェットスーツ ダイビングジャケット 3mmスキン素材 長袖 フロントジッパー 四季通用 保温防寒 ダイビング シュノ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 53分に出品され03月10日 02時 53分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MORGEN SKY ウェットスーツ ダイビングジャケット 3mmスキン素材 長袖 フロントジッパー 四季通用 保温防寒 ダイビング シュノ
【商品説明】
・フロントジッパー仕様により、シンプルで脱ぎ着が非常に楽です。開口部が柔らかく広く、ファスナー内側の裏当てが肌擦れも防止可能です。
・マリンスポーツでは必需の保温性、保護性があるのはもちろん、SCRネオプレン生地がUPF50+の日焼け止めを提供し、クラゲやサンゴ礁からの傷を防ぐこともできます。
・人間工学に基づき設計されたカットパターンと裁断で動きをサポート、既製サイズとは思えないようなフィット感を実現できます。
・表にスキン素材を使用、体の温度をキープしてくれますし、水の抵抗が軽減でき、水から上ってから水切れがいいので速乾性が最高です。
・適度な圧着で体の動きをサポートするよう、 脇下に
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 22.60 cm
奥行 : 39.80 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8338円
461 入札履歴
終了
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