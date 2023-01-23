『ロクハン Zゲージ T011-6 115系1000番代 長野色 3両セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 00時 36分に出品され03月26日 00時 36分に終了予定です。即決価格は8,335円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロクハン Zゲージ T011-6 115系1000番代 長野色 3両セット
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.90 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 25.30 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
KATO Nゲージ 225系100番台 新快速 4両セット 10-1440 鉄道模型 電車
¥ 8334
KATO Nゲージ 阪急電鉄9300系 京都線 増結セット 4両 10-1366 鉄道模型 電車
¥ 8334
TOMIX Nゲージ JR EF65 1000形 前期型 田端運転所 7154 鉄道模型 電気機関車
¥ 8334
天賞堂 HOゲージ T-Evolution Series 002 クモル145形 ＋ クル144形 JR西日本 65008 鉄道模型 電車
¥ 8334
KATO Nゲージ 東京メトロ半蔵門線 18000系 4両増結セット 10-1761 鉄道模型 電車 多色
¥ 8334
タカラトミー(TAKARA TOMY) プラレール レーンがクロス E5系新幹線 はやぶさベーシックセットW290×H230×D125mm
¥ 8334
TOMIX Nゲージ EF60-500 9168 鉄道模型 電気機関車
¥ 8334
TOMIX HOゲージ オハ50形 HO-5022 鉄道模型 客車
¥ 8334
TOMIX Nゲージ 521系近郊電車 3次車 増結セット 2両 98043 鉄道模型 電車
¥ 8334
Bachmann Industries調整可能平行トラックツール 2パック 並行輸入
¥ 8334
KATO Nゲージ アルプスの赤い客車 Ew I 4両基本セット 10-1413 鉄道模型 客車
¥ 8334
タカラトミー プラレール リラックマ×京急 コラボ (京急600形 KEIKYU BLUE SKY TRAIN「コリラックマ＆チャイロイコグ
¥ 8334
KATO Nゲージ 東武鉄道 東武スカイツリーライン 50050型 4両増結セット 10-1598 鉄道模型 電車
¥ 8333
KATO Nゲージ 313系1600番台 中央本線 3両セット 10-1707 鉄道模型 電車
¥ 8333
グリーンマックス Nゲージ JRキハ110形 200番代・飯山線の四季ラッピング 1両単品 動力無し 50589 鉄道模型 電車
¥ 8333
TOMIX Nゲージ 限定 タキ1000 日本オイルターミナルセット 98971 鉄道模型 貨車 (メーカー初回受注限定生産)
¥ 8333
KATO Nゲージ EF65 1000 前期形 JR貨物2次更新車色 3019-8 鉄道模型 電気機関車
¥ 8333
KATO Nゲージ 119系 飯田線 2両セット 10-1486 鉄道模型 電車
¥ 8333
落札価格8335円
408 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！