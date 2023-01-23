『ロクハン Zゲージ T011-6 115系1000番代 長野色 3両セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 00時 36分に出品され03月26日 00時 36分に終了予定です。即決価格は8,335円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロクハン Zゲージ T011-6 115系1000番代 長野色 3両セット



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 17.80 cm

奥行 : 25.30 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。