『RoadKing RKING930 ノイズキャンセリング Bluetooth ヘッドセット マイク付き ハンズフリー用【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 03時 42分に出品され03月30日 03時 42分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全国送料無料。海外倉庫から国内に取り寄せますので、お届けまで2-3週間程度お時間頂いております。また、税関審査により、開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが、商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。国内到着後に一度検品して発送させて頂きます。商品についてご不明な点がございましたら、「この商品について問い合わせ」ボタンからお気軽にお問い合わせください。(商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合：商品は並行輸入品でございますので、電波法上の技術基準に適合いたしません。日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご購入、ご使用には十分ご注意ください)
日本語名
RoadKing RKING930 ノイズキャンセリング Bluetoothヘッドセット マイク付き ハンズフリー
英語名
RoadKing RKING930 Noise-Canceling Bluetooth Headset with Mic for Hands-Free
4-CHANNEL MINI MIXER
¥ 8330
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¥ 8330
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¥ 8330
落札価格8330円
785 入札履歴
終了
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