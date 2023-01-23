『GK緑★新品879 【25.5】★アディダス★ AD22 LQB01★ ツアー360 GV7245★ホワイト★紐タイプ★人気★オススメ★【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 05時 21分に出品され03月04日 05時 21分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細種別：シューズメーカー：アディダスモデル：AD22 LQB01 ツアー360 GV7245 WH/SM 25.5店舗管理番号：0状態：新品【その他コメント】【値下げ】新品ですが展示品となります。ご理解の上ご入札お願いします

アディダス ゴルフ ツアー360 22スパイクモア シューズ

サイズ：25.5cm

カラー：フットウェアホワイト/フットウェアホワイト/シルバーメタリック

素材：天然皮革/合成皮革/合成樹脂(BOOST)+EVA/合成底

ぜひご検討ください

※宅配便発送になります。（ネコポス、レターパック不可。北海道、沖縄は別途料金がかかります。）