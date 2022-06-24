『【輸入盤LPレコード】Django Reinhardt / Les Chansons DOr(2022/6/24発売)(ジャンゴラインハルト)【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 23時 21分に出品され03月17日 23時 21分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品はアルゼンチン盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2022/6/24発売

アルゼンチン盤

レーベル：ZYX RECORDS

収録曲：

WEA ARGENTINA

収録曲：

(ジャンゴラインハルト)