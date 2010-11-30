『【輸入盤CD】Dinah Washington / Fabulous Miss D The Keynote Decca & Mercury Single (ダイナ・ワシントン)【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 20時 05分に出品され03月29日 20時 05分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2010/11/30 発売
輸入盤
収録曲：
(ダイナワシントン)
【輸入盤CD】Allen Lowe / An Avant Garde Of Our Own (Box)(2019/5/24発売)
¥ 8330
【輸入盤LPレコード】Chet Baker / Live In Paris: Radio France Recordings 1983-1984(2022/4/23発売)(チェットベーカー)
¥ 8330
[輸入盤LPレコード]Yoshio Suzuki/Tsuyoshi Yamamoto / Loving Touch (Limited Edition) (2023/9/8発売)
¥ 8330
[輸入盤LPレコード] Isao Suzuki / Blue Road (2023/6/16発売)
¥ 8330
[輸入盤LPレコード] Motohiko Hino / Flying Clouds (2023/5/12発売)
¥ 8330
【輸入盤CD】VA / Jazz On A Summers Day (Box) (Ntr0) (2018/11/2発売)
¥ 8330
B.B. King / Kings Blues Box (2016/4/1 発売)(BBキング)(輸入盤LPレコード)
¥ 8330
【輸入盤CD】Junior Wells / Box Of Blues (Box) (2018/8/31発売)(ジュニア・ウェルズ)
¥ 8330
[輸入盤LPレコード]Chick Corea / Future Is Now (Deluxe Edition) (Gatefold LP Jacket) (2023/11/3発売)(チック・コリア)
¥ 8330
[輸入盤LPレコード] Meshell Ndegeoecello / Omnichord Real Book (2023/6/23発売)(ミシェル・ンデゲオチェロ)
¥ 8330
【輸入盤CD】Roscoe Mitchell / Roscoe Mitchell - The Complete Remastered (ロスコー・ミッチェル)
¥ 8330
【輸入盤CD】Steve Lacy / Complete Remastered Recordings On Black Saint & So (スティーヴ・レイシー)
¥ 8330
[輸入盤CD]Charles Mingus / Changes: Complete 1970s Atlantic Studio Recordings (2023/6/23発売)(チャールズ・ミンガス)
¥ 8330
【輸入盤CD】Duke Ellington / Duke Box (デューク・エリントン)
¥ 8330
【輸入盤CD】DUKE ELLINGTON / SATIN DOLL COLLECTION: FEAT ALL-STAR ROAD BAND (デューク・エリントン)
¥ 8330
【輸入盤CD】HOAGY CARMICHAEL / IN PERSON 1925-1955 (BOX) (ホーギー・カーマイケル)
¥ 8330
【輸入盤LPレコード】Chet Baker / Chet Baker Sings (w/Book) (Bonus CD) (Box) (Deluxe Edition)(2022/4/29発売)(チェットベーカー)
¥ 8330
【輸入盤LPレコード】Yosuke Yamasita Trio / Dancing Kojiki(2023/4/21発売)
¥ 8330
落札価格8330円
179 入札履歴
終了
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