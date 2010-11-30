『【輸入盤CD】Dinah Washington / Fabulous Miss D The Keynote Decca & Mercury Single (ダイナ・ワシントン)【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 20時 05分に出品され03月29日 20時 05分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2010/11/30 発売



輸入盤



収録曲：





(ダイナワシントン)