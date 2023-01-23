『江戸てん 雪駄 草履 日本製 総柄 二枚芯 ライト底 迷彩柄 カモフラ LL（XL）【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 20時 32分に出品され03月04日 20時 32分に終了予定です。即決価格は8,327円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
江戸てん 雪駄 草履 日本製 総柄 二枚芯 ライト底 迷彩柄 カモフラ LL（XL）
【商品説明】
・お勧めサイズ 【サイズ】M（23.5cm～24cm） L（24.5cm～26cm） LL（26.5cm～27.5cm）
・サイズ：M 長さ24cm×幅9.5cm×厚さ前1cm、後2cm サイズ：L 長さ25cm×幅10cm×厚さ前1cm、後2cm サイズ：LL 長さ27cm×幅10cm×厚さ前1cm、後2cm
・ジーパンや、普段着に履いても、かっこいい！
・メイン素材: 綿
・日本製 ライト底 二枚芯合皮 表生地・鼻緒：デニム
・江戸てんの定番、デニム生地で作った雪駄です。
・表地: コットン
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 15.40 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8327円
287 入札履歴
終了
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