『江戸てん 雪駄 草履 日本製 総柄 二枚芯 ライト底 迷彩柄 カモフラ LL（XL）【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 20時 32分に出品され03月04日 20時 32分に終了予定です。即決価格は8,327円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

江戸てん 雪駄 草履 日本製 総柄 二枚芯 ライト底 迷彩柄 カモフラ LL（XL）



【商品説明】

・お勧めサイズ 【サイズ】M（23.5cm～24cm） L（24.5cm～26cm） LL（26.5cm～27.5cm）

・サイズ：M 長さ24cm×幅9.5cm×厚さ前1cm、後2cm サイズ：L 長さ25cm×幅10cm×厚さ前1cm、後2cm サイズ：LL 長さ27cm×幅10cm×厚さ前1cm、後2cm

・ジーパンや、普段着に履いても、かっこいい！

・メイン素材: 綿

・日本製 ライト底 二枚芯合皮 表生地・鼻緒：デニム

・江戸てんの定番、デニム生地で作った雪駄です。

・表地: コットン



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 15.40 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

着物、浴衣 タグ 江戸てん

雪駄

草履

日本製

総柄

二枚芯

ライト底

迷彩柄

カモフラ

LL（XL）