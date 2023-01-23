『STOMPGRIP(ストンプグリップ) トラクションパッドタンクキットハイブリッド ICON ZX-6R 09-20 55-14-0037H【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 20時 50分に出品され04月28日 20時 50分に終了予定です。即決価格は8,188円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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適合車種:ZX-6R 09-20

カラー:ハイブリッド(クリア&スモーク)

タイプ:ICON

材質:エラストマー樹脂