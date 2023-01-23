『JBL TUNE FLEX GHOST 完全ワイヤレスイヤホン 2ウェイ装着/ノイズキャンセリング/IPX4/Bluetooth対応/ホワイ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 48分に出品され03月25日 19時 48分に終了予定です。即決価格は8,323円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL TUNE FLEX GHOST 完全ワイヤレスイヤホン 2ウェイ装着/ノイズキャンセリング/IPX4/Bluetooth対応/ホワイ
【商品説明】
・JBLが誇るサウンドテクノロジーをアプリで気分に合わせてパーソナライズ
・アンビエントアウェア&トークスルー機能搭載
・技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2.4 GHz ? 2.4835 GHz
・最大32時間の長時間再生と急速充電に対応
・水のような高い透明感が目を引くメカニカルなスケルトンデザイン採用
・軽い装着感の「オープン型」と、遮音性が高い「密閉型」を選べる2ウェイ仕様
【サイズ】
高さ : 3.95 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 16.00 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8323円
739 入札履歴
終了
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