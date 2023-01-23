『Gorilla Grip オリジナル プレミアム 丈夫 猫 リッター トラッパーマット 24 x 15インチ 防水 ハニカムマット ボックスや猫からゴ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 14時 30分に出品され04月02日 14時 30分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Gorilla Grip オリジナル プレミアム 丈夫 猫 リッター トラッパーマット 24 x 15インチ 防水 ハニカムマット ボックスや猫からゴミを捕まえる 散らばったコントロール キティの足にソフト お手入れ簡単 ターコイズGorilla Grip Honeycomb Cat Mat， Traps Litter， Two Layer Trapping Kitty Mats， Less Waste， Soft On Paws， Indoor Box Supplies and Essentials， Feeding Trap， Water Resistant on Floors， 24x15 Turquoiseブランド：Gorilla Grip商品サイズ：24x15 Inch (Pack of 1)高さ：4.5 cm横幅：31.9 cm奥行：39 cm 商品番号：色：Dark Turquoise素材：