Gorilla Grip オリジナル プレミアム 丈夫 猫 リッター トラッパーマット 24 x 15インチ 防水 ハニカムマット ボックスや猫からゴ【2025年の人気アイテム】

商品情報

商品名Gorilla Grip オリジナル プレミアム 丈夫 猫 リッター トラッパーマット 24 x 15インチ 防水 ハニカムマット ボックスや猫からゴミを捕まえる 散らばったコントロール キティの足にソフト お手入れ簡単 ターコイズGorilla Grip Honeycomb Cat Mat, Traps Litter, Two Layer Trapping Kitty Mats, Less Waste, Soft On Paws, Indoor Box Supplies and Essentials, Feeding Trap, Water Resistant on Floors, 24x15 Turquoiseブランド:Gorilla Grip商品サイズ:24x15 Inch (Pack of 1)高さ:4.5 cm横幅:31.9 cm奥行:39 cm 商品番号:色:Dark Turquoise素材: