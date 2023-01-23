『[楽譜] 《吹奏楽譜》アンティグア湾序曲【参考CD付】(Antigua Bay) ハックビー(Huckeby)...【送料無料】(ANTIGUA BAY)《輸入楽譜》【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 01時 47分に出品され03月16日 01時 47分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジャンル：オリジナル(輸入)
出版社：Barnhouse
弊社に在庫がない場合の取り寄せ発送目安：8日〜31日
作曲者：Ed Huckeby ／エド・ハックビー
グレード：2.5
編成：吹奏楽
演奏時間：5分10秒
解説：カリブ海の島の湾の名前です。ゆっくりテュッティで開始され、カリプソ風なリズムが奏せられ、その上に木管が歌います。ラテン風な楽しいシンコペーションのメロディーです。金管も加わり、繰り返され、ホルンも活躍します。ゆっくりした中間部は木管のアンサンブルの上にフルートが歌います。バス・クラは必要です。テュッティで繰り返され、もう一度主部を繰り返して終わります。ラテン風な主部のおもしろい作品です。小、中編成でも演奏可能。（秋山紀夫）
商品カテゴリ
販売期間
2015/5/16 13:00 〜 2024/8/31 15:00
JANコード/ISBNコード
4533332304264
商品コード
UN426
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落札価格8316円
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終了
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