『プロテサンR 1.2g×62包 FK-23 FK23 ニチニチ製薬 乳酸菌 サプリメント【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 03時 51分に出品され03月12日 03時 51分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商 品 詳 細
名称：乳酸菌含有食品
区分：健康食品
内容量：1.2g×62包
原材料：乳酸菌（加熱処理）（国内製造）、オリゴ糖、難消化性デキストリン、デキストリン、コーンスターチ、グァーガム分解物／セルロース
栄養成分（2包あたり）：熱量：8.9kcal、たんぱく質：0.25g、脂質：0.017g、炭水化物：1.9g、食塩相当量：0.0012g、カリウム：13mg
使用量の目安：1日2包を目安に、水などと一緒にお召し上がりください。
賞味期限：製造より3年
出荷可能期限：賞味期限より1年前まで
製造販売元：ニチニチ製薬株式会社
製造国：日本
広告文責：株式会社アンテル／お問い合わせ先：03-6264-8629
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落札価格8316円
994 入札履歴
終了
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