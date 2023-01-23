『透明ガラ袋 200枚入り 口紐付き 建築資材 土木資材 備蓄資材 災害対策 業務用 ゴミ袋 収納袋 収穫袋 廃材 ガレキ 木材 土のう袋 ガ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 38分に出品され03月13日 01時 38分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

透明ガラ袋 200枚入り 口紐付き 建築資材 土木資材 備蓄資材 災害対策 業務用 ゴミ袋 収納袋 収穫袋 廃材 ガレキ 木材 土のう袋 ガラ袋 クリアガラ袋 PPガラ袋 1包



【商品説明】

・サイズ：60ｃｍ×90ｃｍ

・内容量：200枚入り

・素材：PP

・重さ：約12.6kg

CMR-X09HC3WC9B

【サイズ】

高さ : 19.60 cm

横幅 : 46.40 cm

奥行 : 70.40 cm

重量 : 11.47 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。