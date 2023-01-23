『大きいサイズ メンズ■adidasスウェットプルパーカー▽大きいサイズ メンズ 3L 4L 5L 6L【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 09時 05分に出品され04月17日 09時 05分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スウェットプルパーカー
adidas
ポリエステル 100%
サイズ バスト 総丈 裾周り 肩幅 袖丈 アームホール 袖口
3XO(2L) 126 76 100 58 60 58 20
4XO(3L) 136 78 110 60 61 62 22
5XO(4L) 146 80 120 62 62 66 22
6XO(5L) 156 82 130 64 63 70 24
7XO(6L) 166 84 140 66 64 74 24
8XO(7L) 176 86 150 68 65 78 26
【キーワード】メンズ 大きいサイズ 3L 4L 5L ＢＩＧ
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落札価格8316円
473 入札履歴
終了
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