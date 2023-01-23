『KingCamp コット 国際デザイン大賞 キャンプコット 簡易 コンパクト 折りたたみ ベッド 超軽量 航空アルミ 5色 収納袋付き 防水【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 02時 44分に出品され03月25日 02時 44分に終了予定です。即決価格は8,315円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KingCamp コット 国際デザイン大賞 キャンプコット 簡易 コンパクト 折りたたみ ベッド 超軽量 航空アルミ 5色 収納袋付き 防水
【商品説明】
・【コンパクトに収納】収納袋付き、折りたたんで、簡易に収納できます。
・【国際デザイン大賞・デザイン界のノーベル賞】 耐荷重120kg 材質：7075航空アルミ合金、420Dカチオン生地 7075航空アルミはアルミニウムの中で最も耐久力が強いです。カチオンは「手触りは柔らかい、色あせしにくい、形状安定性」な素材。
・【弾力のカチオン床面―UVカット・防水・防湿・耐腐食性】 負荷リミットは200 kgで、一般的には120 kgごろで耐久性を増やす。耐荷重と耐久性の両方のバランスをとる。 キャンプ、アウトドアなどの場合に適切、または事務中の休憩、病院護送、救済領域にも適用。
・【超軽量&安定性】サイズ
【サイズ】
高さ : 17.81 cm
横幅 : 18.90 cm
奥行 : 37.29 cm
重量 : 2.63 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8315円
207 入札履歴
終了
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