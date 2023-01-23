『山善(YAMAZEN) 空気をキレイにするあったか電気敷パッド (タテ200×ヨコ100cm) ブラウン シキパツトYWP-200FP【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 13時 40分に出品され04月08日 13時 40分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善(YAMAZEN) 空気をキレイにするあったか電気敷パッド (タテ200×ヨコ100cm) ブラウン シキパツトYWP-200FP
【商品説明】
・65078
・[原産国]中国
・[本体サイズ]タテ200×ヨコ100cm 重量2.2kg
・[材質]ポリエステル100％
【サイズ】
高さ : 23.88 cm
横幅 : 35.56 cm
奥行 : 37.08 cm
重量 : 2.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8313円
255 入札履歴
終了
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