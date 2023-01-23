『山善(YAMAZEN) 空気をキレイにするあったか電気敷パッド (タテ200×ヨコ100cm) ブラウン シキパツトYWP-200FP【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 13時 40分に出品され04月08日 13時 40分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善(YAMAZEN) 空気をキレイにするあったか電気敷パッド (タテ200×ヨコ100cm) ブラウン シキパツトYWP-200FP



【商品説明】

・65078

・[原産国]中国

・[本体サイズ]タテ200×ヨコ100cm 重量2.2kg

・[材質]ポリエステル100％



【サイズ】

高さ : 23.88 cm

横幅 : 35.56 cm

奥行 : 37.08 cm

重量 : 2.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。