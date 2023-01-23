『テレビ、ラジオにつかえるイヤホン MTV-Y3 コードの長さ3m ３.５mmプラグ モノラル まとめ買い 病院，施設などの配布用に (ブラッ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 05時 48分に出品され04月16日 05時 48分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テレビ、ラジオにつかえるイヤホン MTV-Y3 コードの長さ3m ３.５mmプラグ モノラル まとめ買い 病院，施設などの配布用に (ブラッ
【商品説明】
・コード長：3m
・プラグの仕様：3.5mmモノラル
・使用上の注意：この製品は防水ではありません。雨、水に濡れないよう使用してください。また、お手入れの際は水拭きしないで下さい。ステレオ出力の機器に接続しても使用することは可能ですが、製品の仕様上、音量が小さくなってしまうことがございます。
・使用用途：テレビ、ラジオ、プレーヤーなどの3.5mm出力端子を搭載した機器
・製品の特長：耳入れ部分がシンプルでお手入れしやすい。汚れたらサッとふき取るだけ
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 27.40 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8309円
656 入札履歴
終了
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