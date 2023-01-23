『桃太郎ジーンズ MOMOTARO JEANS B-10roデニムトートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 14時 57分に出品され04月20日 14時 57分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

桃太郎ジーンズ MOMOTARO JEANS B-10roデニムトートバッグ



【商品説明】

・サイズ フリー 持ち手 32 高さ 30 横 32 マチ幅 8 素材 ボディ：コットン100% 原産国 日本 特長 デニムトート

・メイン素材: 100% 綿



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ 桃太郎ジーンズ

MOMOTARO

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B-10roデニムトートバッグ