『シャープ 液晶テレビ（AQUOS) 純正リモコンGB007WJSA(0106380376)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 09時 56分に出品され05月09日 09時 56分に終了予定です。即決価格は8,305円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シャープ 液晶テレビ（AQUOS) 純正リモコンGB007WJSA(0106380376)



【商品説明】

・対応機種：LC-32V7-B 、LC-32V7-W、LC-40V7-B、LC-46V7-B 、LC-60W7



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 6.70 cm

奥行 : 24.80 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。