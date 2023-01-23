『ロール巻 ポリ袋 90L 黒 0.035×900×1000 10枚×20巻 200枚 ゴミ袋 福助工業 LDロール35-90 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 23時 49分に出品され04月19日 23時 49分に終了予定です。即決価格は8,305円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロール巻 ポリ袋 90L 黒 0.035×900×1000 10枚×20巻 200枚 ゴミ袋 福助工業 LDロール35-90 黒
【商品説明】
・サイズ :幅900×丈1000mm
・入数 : 10枚×20本（200枚）
・厚さ：0.035mm
・材質：LDPE
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ジャパックス 室内用小型ペールポリ袋3L 半透明 100枚×60冊 PR100
¥ 8302
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¥ 8302
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¥ 8302
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¥ 8302
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¥ 8299
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¥ 8299
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¥ 8299
ジャパックス 室内用小型ペールポリ袋3L 半透明 100枚×60冊 PR100[検索用キーワード＝ジャパックス 室内用小型ペールポリ袋3L 半透明 100枚×60冊 PR100]
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【送料無料・まとめ買い×80個セット】ハウスホールドジャパン KH20 保存袋 吊り下げ 中 0.010mm 150枚入
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¥ 8295
福助工業 ニューポリビッグ袋 No.50-80 0.03×500×800mm 1ケース450枚
¥ 8294
福助工業株式会社 ニューポリ袋 02 No.8 (1ケース：8000枚)
¥ 8294
[規格袋14号]JH-14[200枚×10冊×5箱入][280×410×0.01mm厚]《ハウスホールドジャパン正規代理店》(注)個人名宛への配送不可
¥ 8293
落札価格8305円
321 入札履歴
終了
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