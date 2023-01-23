『ロール巻 ポリ袋 90L 黒 0.035×900×1000 10枚×20巻 200枚 ゴミ袋 福助工業 LDロール35-90 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 23時 49分に出品され04月19日 23時 49分に終了予定です。即決価格は8,305円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ロール巻 ポリ袋 90L 黒 0.035×900×1000 10枚×20巻 200枚 ゴミ袋 福助工業 LDロール35-90 黒



【商品説明】

・サイズ :幅900×丈1000mm

・入数 : 10枚×20本（200枚）

・厚さ：0.035mm

・材質：LDPE



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。