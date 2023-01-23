『%FFクーポンあり ペットカート 猫 犬 ベビーカー レインカーバー付き 多頭 介護用 お出かけ 分離式 取り外し 中型犬 小型犬 ドッグカート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 15時 53分に出品され04月07日 15時 53分に終了予定です。即決価格は8,304円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【2021新】ボックス部分の取り外し可能。ドライブボックス、スリングキャリーにもなる多機能ペットカートです。

前も後ろもメッシュ窓がありますので、通気性抜群！愛犬や愛猫の状態も確認しやすいです。

折り畳み式ペットカートは片手で簡単に折りたたむことができるので、場所を取らず収納することができます。

ペットカートのサイズは展開時(約)：幅45cm 奥行64cm 高さ96cm /折り畳み時(約)：幅45cm 奥行24cm 高さ81cm /ペットスペース寸法：(約）幅31cm 奥行53cm 高さ47cm。※フードをかぶせた場合の最大高。本体重量：(約)6kg 耐荷重：(約)15KG。