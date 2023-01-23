『%FFクーポンあり ペットカート 猫 犬 ベビーカー レインカーバー付き 多頭 介護用 お出かけ 分離式 取り外し 中型犬 小型犬 ドッグカート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 15時 53分に出品され04月07日 15時 53分に終了予定です。即決価格は8,304円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【2021新】ボックス部分の取り外し可能。ドライブボックス、スリングキャリーにもなる多機能ペットカートです。
前も後ろもメッシュ窓がありますので、通気性抜群！愛犬や愛猫の状態も確認しやすいです。
折り畳み式ペットカートは片手で簡単に折りたたむことができるので、場所を取らず収納することができます。
ペットカートのサイズは展開時(約)：幅45cm 奥行64cm 高さ96cm /折り畳み時(約)：幅45cm 奥行24cm 高さ81cm /ペットスペース寸法：(約）幅31cm 奥行53cm 高さ47cm。※フードをかぶせた場合の最大高。本体重量：(約)6kg 耐荷重：(約)15KG。
BTM ペットカート 犬用ベビーカー 猫バギー 分離式 取り外し可能 前輪360°回転 折りたたみ 多頭 小型犬 猫 軽量 組立簡単 工具不
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新作入荷記念ペットカート 分離型 対面式 取り外し可能 折りたたみ 小型犬 中型犬 多頭 猫 軽量 2way ストッパー付き 4輪 組立簡単 介護用
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ペットカート 分離式 耐荷重15kg 取り外し可能 折りたたみ 多頭 中型犬 小型犬 猫 軽量 組立簡単 工具不要 介護用 ドッグカート 犬 猫 動物 ペット用品
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ペットカート 折りたたみ 取り外し可能 小さく畳める 犬 猫 多頭 ペットキャリー カート 25kgまで 中型犬 お散歩 おでかけ
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ペットカート 小型犬 フルオープン 4輪 軽量 折りたたみ ストッパー付き 介護用 ペットバギー 犬用 猫用 収納カゴ付き
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PETTOM 犬用車椅子 犬 車椅子 後ろ足 2輪歩行器 後肢 リハビリ 調整可能 XSサイズ 犬用2輪歩行器 後肢 リハビリ 犬用カート補
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落札価格8304円
507 入札履歴
終了
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