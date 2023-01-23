『arena(アリーナ) フィットネス水着 レディース 大きめカラースナップ付きセパレーツ(差し込みフィットパッド) ネイビー×ネイビーN×ピ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 42分に出品され03月10日 23時 42分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
arena(アリーナ) フィットネス水着 レディース 大きめカラースナップ付きセパレーツ(差し込みフィットパッド) ネイビー×ネイビーN×ピ
【商品説明】
・カラー：ネイビー×ネイビーN×ピーコックB(NVNV)
・サイズ：Lサイズ
・仕様：アクアビクスや水中ウォーキングをする方におすすめなセパレーツタイプの着脱しやすい水着
・対象：レディース
・素材 :上衣 ポリエステル，ポリウレタン下衣 ポリエステル，ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 22.50 cm
奥行 : 33.20 cm
重量 : 310.0 g
X0B1Q9M5PZ
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8303円
557 入札履歴
終了
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