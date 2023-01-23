『arena(アリーナ) フィットネス水着 レディース 大きめカラースナップ付きセパレーツ(差し込みフィットパッド) ネイビー×ネイビーN×ピ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 42分に出品され03月10日 23時 42分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

arena(アリーナ) フィットネス水着 レディース 大きめカラースナップ付きセパレーツ(差し込みフィットパッド) ネイビー×ネイビーN×ピ



【商品説明】

・カラー：ネイビー×ネイビーN×ピーコックB(NVNV)

・サイズ：Lサイズ

・仕様：アクアビクスや水中ウォーキングをする方におすすめなセパレーツタイプの着脱しやすい水着

・対象：レディース

・素材 :上衣 ポリエステル，ポリウレタン下衣 ポリエステル，ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 310.0 g

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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大きめカラースナップ付きセパレーツ(差し込みフィットパッド)

ネイビー×ネイビーN×ピ