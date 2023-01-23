『ドイター キッズバックパック ジュニア インク×レイク D3610523-1371 2023年モデル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 22時 55分に出品され03月04日 22時 55分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドイター キッズバックパック ジュニア インク×レイク D3610523-1371 2023年モデル
【商品説明】
・キッズバックパック
・ストラップの種類: ショルダーストラップ， ウエストストラップ， コンプレッションストラップ
・容量: 18L
・留め具の種類: バックル
・耐水
・表地: ナイロン
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 28.80 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8092円
459 入札履歴
終了
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